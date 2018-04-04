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Bilim ve felsefe tarihi alanında önemli eser: İskendernâme

İskendernâme, bir mesnevi olsa da özellikle içeriğinde bulundurduğu geometri, astronomi, tıp, felsefe gibi birçok alanda değerli bilgiler içermektedir.

Özel Haber | 04.04.2018 - 16:15..
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iskendername

1390’da Divan Şairi Ahmedî tarafından yazılan mesnevi tarzında yazılan eser, I. Bayezid’in oğlu Emir Süleyman’a sunulmuştur. Ahmedî, mesnevisine Büyük İskender’in hayatını konu aldığından “İskendernâme” adını verdi. Ancak bir yandan da bu eserin amacı, Büyük İskender’in hayatını bir hikaye olarak alıp, bilim dalları alanında bilgiler vermekti.

Bilim ve felsefe tarihi alanında önemli eser: İskendernâme

(Ahmedî)

İSKENDERNÂME

Ahmedî, bu mesnevide, üç farklı şahsiyete ü sembol yükler. Aristo aklı, İskender ruhu, İskender’in savaştığı Dara da, nefsi temsil eder.

Her ne kadar mesnevi dense de, aslında nazım şeklinde yazılmıştır ve içeriğindeki bilgiler, bu eseri bilim ve felsefe tarihi açısından önemli kılar. Çünkü eser, eski İran tarihi, Peygamberler tarihi, İslam tarihi, Osmanlı tarihi, ahlak felsefesi, varlık felsefesi gibi birçok disipline değinmiştir.

8 bin beyitten oluşan İskendernâme, Türk Edebiyatı’nın kaleme alınan ilk İskender romanıdır.

Bilim ve felsefe tarihi alanında önemli eser: İskendernâme

İskendernâme

Ahmedî

Say Yay.

S.: 72

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