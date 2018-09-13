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Bilinen en eski çizimler Güney Afrika'da bulundu

Güney Afrika'da bugüne kadar keşfedilen en eski çizimlerden 30 bin yıl daha eski olan çizimler bulundu.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 16:23..
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Güney Afrika'nın Blombos Mağarası'nda 73 bin yıl öncesine ait, üzerinde kırmızı ve sarı renkler olan bir taş bulundu. Araştırmacılar, bunun bilinen en eski çizimlerden 30 bin yıl daha eski olduğunu açıklıyor. İlkel bir varlık olarak ortaya çıkan çizimlerin çok uzun zaman önce çizilmesinin bir anlamı olduğu söyleniyor.

Bilinen en eski çizimler Güney Afrika'da bulundu

"ORTAK BİR SEMBOLİK SİSTEMİN PARÇASI"

Norveç'ten bir arkeolog çizimle ilgili, "Parça kenarlarındaki tüm çizgilerin aniden sonlandırılması, modelin orijinal olarak daha geniş bir yüzeye yayıldığını gösteriyor. Bu desen muhtemelen daha karmaşık bir yapıya sahipti. Bunu sanat olarak adlandırmaktan çekinmiyoruz, bu soyut bir tasarım. Muhtemelen bu gruptaki diğer insanların anlaşacağı ortak bir sembolik sistemin parçasını oluşturdu." dedi.

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