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Bilişim sektörü de sigorta prim desteğinden yararlanıyor

Bilişim sektörüne yönelik birçok alanında faaliyet gösteren iş yerleri, sigorta prim desteğinden faydalanacak.

AA | 21.06.2018 - 02:10..
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İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 19'uncu maddesi kapsamında bilişim sektöründe prim desteğinden yararlanacak iş yerlerinin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması'nda (NACE Rev.2) belirtilen iş kolları arasından, söz konusu kanunun geçici maddesi kapsamında bilişim sektöründe destekten yararlanacak iş kolları belirlendi.

YARARLANACAK İŞ KOLLARI

Bu kapsamda, bilgisayar oyunları ve diğer yazılım programlarının yayımlanması, kablolu ve kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri, uydu üzerinden telekomünikasyon ile diğer telekomünikasyon faaliyetleri, bilgisayar programlama, bilgisayar danışmanlık, bilgisayar tesisleri yönetim, diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri, veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler, web portalları ile başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri alanlarında çalışan iş yerleri söz konusu destekten yararlanabilecek.

Bakanlar Kurulunun kararı, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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