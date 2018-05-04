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Bill Cosby ve Roman Polanski Akademi'den çıkarıldı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, cinsel taciz suçlamaları nedeniyle aktör Bill Cosby ve yönetmen Roman Polanski'nin üyeliğini iptal etti.

AA | 04.05.2018 - 10:57..
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Akademi'den yapılan yazılı açıklamada, Akademi Yönetim Kurulunun salı günü yaptığı toplantıda, ekim ayında yapımcı Harvey Weinstein'ın üyelikten çıkarılmasının ardından belirlediği yeni etik davranış standartları ışığında, cinsel taciz suçundan hüküm giymiş Cosby ve Polanski'nin üyelikten çıkarılma kararı alındığı bildirildi.

SUÇLU BULUNMUŞTU

Bill Cosby, geçen hafta 14 yıl önce Philedelphia'daki malikanesinde Temple Üniversitesi çalışanı Andrea Constand'ı ilaçla bayıltarak cinsel istismarda bulunmak suçlamasından hüküm giymişti. Amerikalı aktör hakkında benzer taciz iddiaları olan çok sayıda kadın bulunuyor.

Bill Cosby ve Roman Polanski Akademi'den çıkarıldı

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Yönetmen Roman Polanski ise 1977 yılında 13 yaşındaki bir kıza şampanya ve ilaç vererek tecavüz etmekle suçlanmış, hakkındaki tutuklama kararının ardından ABD'den kaçmıştı.

Amerikan makamları 2009 yılında Zürih'te gözaltına alınan Polanski'nin iadesini talep etmiş ancak ABD'deki sinema çevrelerinin, Polanski'nin salıverilmesine yönelik yürüttüğü kampanyanın ardından serbest bırakılmıştı.

Bill Cosby ve Roman Polanski Akademi'den çıkarıldı

ETİK KURALLAR

Akademi'nin aralık ayında kabul ettiği yeni etik davranış kuralları profesyonel statü, güç ve etkilerini, dürüstlük ölçüleri dışında, suistimal amaçlı kullanan kişilerin akademide yeri olmadığını açıkça belirtiyor

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