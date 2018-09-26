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Bill Cosby'ye cinsel tacizden hapis cezası

ABD'li komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby, cinsel tacizde bulunmaktan 3 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 26.09.2018 - 02:52..
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ABD'li komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby, 2004 yılında Andrea Costand adlı kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel tacizde bulunmaktan 3 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DAHA ÖNCE DE HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Montgomery şehrinde görülen davada, cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan 81 yaşındaki ünlü komedyen Cosby'e 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verildi.

Cosby kararı temyize götürecek. Temyiz Mahkemesi son kararı verecek ve karar verilene kadar Cosby hapiste kalacak.

Daha önce cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan Cosby, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. Oyuncunun onlarca kadının iddiaları üzerine çok sayıda başka davayla da karşı karşıya kalabileceği kaydediliyor.

Bill Cosby'ye cinsel tacizden hapis cezası

SÖZ ALMADI TEBESSÜM ETTİ

Hapis cezasının yanı sıra "cinsel saldırgan" olarak kayıt altına alınmasına karar verilen Cosby'nin 25 bin dolar para cezası ödemesine de hükmedildi.

Mahkeme, Cosby'nin avukatlarının kefaletle serbest bırakılması talebini reddetti.

Ünlü komedyenin duruşma boyunca söz almadığı ve tebessüm ettiği belirtildi.

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