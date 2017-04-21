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Bill Gates: 14 yaşına kadar çocuklarıma telefon vermedim

Dünyanın en zengin adamı Bill Gates, çocukların teknoloji ile ilişkilerini sınırlandırmak gerektiğine işaret etti.

21.04.2017 - 18:09
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Mirror’a röportaj veren Gates, çocuklarına 14 yaşını doldurana kadar nasıl telefon kullanmayı yasakladığını anlattı.

"14 YAŞINA KADAR ÇOCUKLARIMA TELEFON VERMEDİM"

Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates çocuklarının özellikle yemek masasında ve yatmadan önce telefon kullanmasına karşı olduğunu ifade ederek, “Yemek yerken masada cep telefonları yanımızda olmaz, 14 yaşına kadar çocuklarıma telefon vermedim ve diğer çocuklar daha erken yaşta kullanıyor diye şikayet ediyorlardı ”dedi.

Bill Gates: 14 yaşına kadar çocuklarıma telefon vermedim

Teknoloji ile büyüyen bir neslin karşılaştığı sorunları yakından takip ettiğini belirten Gates, çocukların teknoloji ile ilişkilerini sınırlandırmak gerektiğini savundu.

BİLL GATES'TEN AİLELERE TAVSİYE

61 yaşındaki baba Gates, bunun nasıl olması gerektiğini ise şu sözlerle anlattı: “Daima nasıl daha verimli olarak kullandıklarına bakmalısınız, ev ödevi ya da arkadaşlarla haberleşmek gibi, nerede aşırılığa kaçtığını takip etmelisiniz…”

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