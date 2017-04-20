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Bill Gates, Afrika'daki ölümler hakkında konuştu

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, İngiltere'nin Afriya'ya yardımları kesmesi halinde ölümlerin artacağını savundu.

20.04.2017 - 09:24
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İngiltere’nin erken seçim kararı almasının ikinci gününde Guardian gazetesine konuşan Bill Gates, Başbakan Theresa May’in Afrika ülkeleri için hedeflenen yardım bütçesini yeniden gözden geçirmeyi reddetmesini eleştirdi.

Başbakanlık Konutu ise bu hedefin erken seçim kararı öncesi partinin manifestosuna eklenip eklenmeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı. İngiltere halen gaysi safi milli hasılasının yüzde 0.7’sini Afrika ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelere yardım bütçesi kapsamında kullanıyor. Muhalefetteki İşçi Partisi, Bill Gates ile birlikte Başbakan May’in 12 milyar Sterlin’e denk gelen yardım bütçesini kesme ve gelişmekte olan ülkelere yardım etmeyi durdurma planını eleştiriyor.

AFRİKA'YA EN BÜYÜK YARDIMI ABD, İNGİLTERE VE ALMANYA YAPIOR

Gates, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada Afrika’ya giden en büyük yardımın ABD, İngiltere ve Almanya’dan geldiğini belirterek en büyük yardımı yapan bu ülkelerin kendilerini çekmeleri durumunda Afrika’daki sıtma hastalığı, tarım ve sağlık ile ilgili yapılanların hiçbiri gerçekleşmeyeceğini söyledi.

MAY 'ÖNCE MANİFESTONUN HAZIRLANMASINI BEKLEYİN VE OKUYUN' DEMİŞTİ

Başbakan May, yardım bütçesinin kesilmesi konusundaki ilk yorumunu Sun gazetesine yaptığı röportajda vermişti. May, bu konudaki eleştirilerin çok erken olduğunu belirterek, "Önce manifestonun hazırlanmasını bekleyin ve okuyun" diye konuşmuştu.

Bill Gates’in kurucusu olduğu Gates Vakfı, 5 yıldan uzun bir süredir İngiltere ile birlikte çalışarak 1 milyardan fazla insanı etkileyen tropikal hastalıklar üzerine çalışıyor.Bill Gates, Afrika'daki ölümler hakkında konuştu

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