Bilmediğiniz İstanbul: Kadıköy'ün yüzen evleri

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Köyler diyarı, Fenerbahçe’nin biricik aşkı, Osmanlı’nın iskân sahası Kadıköy, her gün karşımıza yeni bir nostaljiyle çıkıyor. Haydarpaşa’sı bir köşede izler denizi, martı sesleri kulağını gıdıklarken, köşede esnafın tezgahına daveti karşılar seni. Osmanlı'nın deniz hamamlarını hatırladınız mı? Halkın banyo ve yazın serinleme ihtiyacını karşılamak için deniz kenarına kurulan tahta kulübeleri... İşte bu yapıların bir diğer mimarisi, Kadıköy sularında karadan bağımsız yüzen evlerdi.

BİR YÜZEN EVE SAHİP OLMANIN BEDELİ 800 LİRAYDI

Yüzen evler, 40'lı yıllardan başlayarak; 25 metrelik bir tekne üzerine, bir yatak ve oturma odası, mutfak, helâ ve önünde küçük terastan ibaret olarak yapılmaya başlandı. İstanbul sahillerinde, banyo mevsiminde kullanılmak ve istifade edilmek üzere inşa adilmişti. O dönem Mimar Ahsen Yapanar’ın ticari olarak imal ettiği yüzen evler Kadiköy ve civarında hızla yayılmaya başladı. Bu eve sahip olmanın maliyeti ise o dönemin parasıyla 800 liraydı.

ÇEKİRDEK AİLE İÇİN YAZLIK EV

Üç veya beş kişilik bir grubu barındırabilecek genişlikte olan evler, önündeki teraslarında dinlenip, denize girebilmek için rahat bir konseptle inşa edilmişlerdi. Büyük odanın içerisine iki yatak, bir dolap ve küçük bir masa sığdırılabiliyordu. Çekirdek aileler için tavsiye edilen bu yüzen evler bir nevi yazlık evlerdi.





MİMAR MELİH KORAY'IN İKONİK YÜZEN EVLERİ

70’li yıllarda, Kadiköy açıklarında bir yüzen ev daha. Bu kez Mimar Melih Koray’ın yaptırdığı katamaran evi görüyoruz. Altta iki sandal üstüne dizayn edilmiş. Mimarinin yıllar içinde çok daha modern bir hal aldığını söylemek yanlış olmaz. 70'deki yüzen evler, kulübe tarzı yüzen evlerin tasarımına göre çok daha şık ve özenli gözüküyor.

''YAŞAM ALANI DEĞİL, KİBRİT KUTUSU''

Kadıköy’ün mimarı’ Melih Koray’ın kendisiyle adaş oğlu, “Babam şimdiki mimarları beğenmez, ‘Yaşam alanı değil kibrit kutusu yapıyorlar’' derdi” diyor. Zira kendisi Bağdat Caddesi başta olmak üzere ilçenin pek çok yerinde ikonik yapılar inşa etmişti.

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