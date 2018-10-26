taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6067
Euro
6.3626
Altın
1236.035
Borsa
92494.01
Gram Altın
223.585

Bilmediğiniz İstanbul: Kadıköy'ün yüzen evleri

İstanbul’un tarihi antikalarından bir sürpriz daha: Bugün Kadıköy'ün sahilini süsleyen ahşap evler, yıllar önce karadan bağımsız, suyun üzerinde adeta birer ada gibi duruyorlardı.

Özel İçerik | 26.10.2018 - 13:39..
  1. Haberler
  2. Tarih

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Köyler diyarı, Fenerbahçe’nin biricik aşkı, Osmanlı’nın iskân sahası Kadıköy, her gün karşımıza yeni bir nostaljiyle çıkıyor. Haydarpaşa’sı bir köşede izler denizi, martı sesleri kulağını gıdıklarken, köşede esnafın tezgahına daveti karşılar seni. Osmanlı'nın deniz hamamlarını hatırladınız mı? Halkın banyo ve yazın serinleme ihtiyacını karşılamak için deniz kenarına kurulan tahta kulübeleri... İşte bu yapıların bir diğer mimarisi, Kadıköy sularında karadan bağımsız yüzen evlerdi.

BİR YÜZEN EVE SAHİP OLMANIN BEDELİ 800 LİRAYDI

Yüzen evler, 40'lı yıllardan başlayarak; 25 metrelik bir tekne üzerine, bir yatak ve oturma odası, mutfak, helâ ve önünde küçük terastan ibaret olarak yapılmaya başlandı. İstanbul sahillerinde, banyo mevsiminde kullanılmak ve istifade edilmek üzere inşa adilmişti. O dönem Mimar Ahsen Yapanar’ın ticari olarak imal ettiği yüzen evler Kadiköy ve civarında hızla yayılmaya başladı. Bu eve sahip olmanın maliyeti ise o dönemin parasıyla 800 liraydı.

Bilmediğiniz İstanbul: Kadıköy'ün yüzen evleri

ÇEKİRDEK AİLE İÇİN YAZLIK EV

Üç veya beş kişilik bir grubu barındırabilecek genişlikte olan evler, önündeki teraslarında dinlenip, denize girebilmek için rahat bir konseptle inşa edilmişlerdi. Büyük odanın içerisine iki yatak, bir dolap ve küçük bir masa sığdırılabiliyordu. Çekirdek aileler için tavsiye edilen bu yüzen evler bir nevi yazlık evlerdi.

Bilmediğiniz İstanbul: Kadıköy'ün yüzen evleri

MİMAR MELİH KORAY'IN İKONİK YÜZEN EVLERİ

70’li yıllarda, Kadiköy açıklarında bir yüzen ev daha. Bu kez Mimar Melih Koray’ın yaptırdığı katamaran evi görüyoruz. Altta iki sandal üstüne dizayn edilmiş. Mimarinin yıllar içinde çok daha modern bir hal aldığını söylemek yanlış olmaz. 70'deki yüzen evler, kulübe tarzı yüzen evlerin tasarımına göre çok daha şık ve özenli gözüküyor.

Bilmediğiniz İstanbul: Kadıköy'ün yüzen evleri

''YAŞAM ALANI DEĞİL, KİBRİT KUTUSU''

Kadıköy’ün mimarı’ Melih Koray’ın kendisiyle adaş oğlu, “Babam şimdiki mimarları beğenmez, ‘Yaşam alanı değil kibrit kutusu yapıyorlar’' derdi” diyor. Zira kendisi  Bağdat Caddesi başta olmak üzere ilçenin pek çok yerinde ikonik yapılar inşa etmişti.

Bilmediğiniz İstanbul: Kadıköy'ün yüzen evleri

Bilmediğiniz İstanbul: Kadıköy'ün yüzen evleri

-

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kendine aşık bir Aleyna

Kendine aşık bir Aleyna

140
Askerlik Şubesi önünde bedelli kuyruğu

Askerlik Şubesi önünde bedelli kuyruğu

147
Muhsin Yazıcıoğlu davasında gerginlik

Muhsin Yazıcıoğlu davasında gerginlik

95
Trafik cezalarını arttıran kanun Resmi Gazete'de

Trafik cezalarını arttıran kanun Resmi Gazete'de

139
İşte AK Parti'nin yerel seçim kriterleri

İşte AK Parti'nin yerel seçim kriterleri

202
Sinead O'Connor Müslümanlığı tercih etti

Sinead O'Connor Müslümanlığı tercih etti

144
Beşiktaşlı taraftarlar futbolcuları protesto etti

Beşiktaşlı taraftarlar futbolcuları protesto etti

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM