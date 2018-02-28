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Bilmeyenler dedelerinin mezarını internetten öğreniyor

Sivas Belediyesinin akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında geliştirdiği yazılımla bilmeyenler dedelerinin mezarını internet üzerinden öğrenip, fotoğrafına bakarak Fatiha okuma imkanı buluyor.

İHA | 28.02.2018 - 17:17..
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Bilmeyenler dedelerinin mezarını internetten öğreniyor

E-Devlet üzerinden açılan soyağacı bilgi sistemi yoğun ilgi görürken birçok kişi ismini bile duymadıkları dedelerinden haberdar oldu.

Sivas Belediyesi ise akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında geliştirdiği bir yazılım ile Türkiye’de bir ilke imza attı.

İNTERNET ÜZERİNDEN MEZAR YERİ ÖĞRENME

Dedelerinin veya diğer yakınlarının mezar yerini bilmeyenler, internet üzerinden mezar yerlerini öğrenebiliyor.

EKRAN BAŞINDA FATİHA

Vatandaşlar akrabalarının mezarının resmini görüyor ve ekran başından Fatiha okuyabiliyor. Bir çok kişi yakınlarının mezar yerini öğrenmek için şimdiden sisteme akın etti.

Bilmeyenler dedelerinin mezarını internetten öğreniyor

Sistemde Sivas’ın en büyük mezarlıklarından biri olan Tekke Mezarlığı verileri mevcut.

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