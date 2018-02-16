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Biltaci'nin gülüşüne 1 yıl hapis

Mısır mahkemesi, Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Biltaci'ye duruşmada "güldüğü" gerekçesiyle "yargıya hakaretten" hapis cezası verdi.

AA | 16.02.2018 - 11:21..
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Kahire Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "hapishaneler baskını" adıyla bilinen ve askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de yargılandığı 26 sanıklı davada Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'yi (55) duruşmada güldüğü için "yargıya hakaretten" 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Biltaci'nin gülüşüne 1 yıl hapis

GEREKÇE "GÜLÜMSEMESİ"

Mahkemenin bu kararı, "Biltaci'nin duruşmada bir görgü tanığına soru sorarken gülerek, mahkemenin saygınlığını ihlal ettiği ve yargıya hakaret ettiği gerekçesiyle" aldığı belirtildi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Biltaci'nin avukatı Eşref Abdulgani ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin mahkemeye hakaret etmek istemediğini, ayrıca savunma heyetinin de bu konuda özür beyanında bulunduğunu ifade etti.

Abdulgani, "Mahkeme, Biltaci'nin görgü tanığına yönelttiği tüm soruları 'Bu daha önceden sorulmuştu' diyerek, soru yöneltilmesini engelledi. Biltaci de 'Tamam bir daha sormayacağım' diyerek güldü. Mahkeme bunu hakaret olarak algıladı ve söz konusu hükmü verdi." dedi.

Mahkemenin tanıkların dinlenmesi için "hapishaneler baskını" davasını 4 Mart'a ertelediği kaydedildi.

Mısır yasalarına göre, mahkeme kararına 60 gün içinde itiraz edilebiliyor.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Ülkede "Vadi'n-Natrun Hapishanesi Olayı" olarak da bilinen "hapishaneler baskını" davasında, sanıklara aralarında "Hamas, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları gibi örgütlerle anlaşarak, emniyet tesislerine saldırı düzenlemenin" de olduğu çeşitli suçlamalar yöneltiliyor. Ancak sanıklar söz konusu suçlamaları reddediyor.

SANIKLAR TEKRAR YARGILANDI

Kahire Ceza Mahkemesi, Haziran 2015'te "hapishaneler baskını" davasında Mursi'nin de aralarında olduğu 26 sanığa idam ve müebbet hapis cezaları vermiş, ancak Temyiz Mahkemesi 15 Kasım 2016'da bu kararları bozarak, sanıkların tekrar yargılanmasını kararlaştırmıştı.

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