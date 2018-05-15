Bin 400 öğrenciye Harezmi Eğitim Modeli uygulandı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen, 1.400 öğrencinin katılımıyla uygulanan Harezmi Eğitim Modeli'nin kapanışında şenlik düzenlendi.

SAĞLIKLI ÖĞRENME SÜRECİ

15 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen şenlikte konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, toplumun öğrenme süreci, yeni şeyler arama, bulma ve hayata uygulama çabası içerisinde olduğunu belirterek, bunu düzenli ve sistemli yapan toplum ya da bireylerin ön plana çıktığını söyledi.

HAREZMİ EĞİTİM MODELİ

Türkiye adına endüstri 4.0 alanında eğitim stratejisinin belirlenmesine yardımcı olmak, disiplinlerarası bakış açısıyla bilgisayar bilimleri, sosyal bilimler, fen, matematik gibi alanların nasıl bütünleştirebileceğinin çerçevesini çizmek, örnek ders uygulamaları ve planlamalarıyla eğitim sistemine katkıda bulunmak amacıyla Ekim 2016'da İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen zihinden makineye bilgisayar bilimleri ve disiplinlerarası eğitim çalıştayıyla Harezmi modelinin ilk çalışmasına başlandı.

BEŞ TEMEL ZEMİN

Çalıştay sonucunda Harezmi Eğitim Modeli'nin üzerinde şekilleneceği beş temel zemin belirlendi. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında farklı kademe ve türde beş pilot okulda başlayan 10 haftalık uygulama süreci, farklı branşlardaki öğretmenlerin aynı anda derse birlikte girmesiyle gerçekleşti.

Bu eğitim ve öğretim yılında 14 ilde daha uygulanan modelin en önemli temel prensipleri, disiplinler üstü düşünme, birlikte tasarlama, öğrenme, inşa etme ve üretme.

ÖĞRENCİLER UYGULAYARAK ÖĞRENİYOR

Harezmi Eğitim Modeli uygulama sürecinde öğrenciler yaparak, yaşayarak, hislerini kullanarak, çeşitli etkinliklerle öğrenme sürecini gerçekleştirirken, öğretmenler de birlikte çalışma ve üretme, aynı sınıfta birden fazla öğretmenin öğrenme sürecine katılma, farklı yöntem ve teknikler kullanma gibi durumları deneyimleme olanağı buldu.