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Bin 500 liralık borcunu ödemeyen Recep Sert tutuklandı

Antalya'da yüz ve çene nakli yapıldıktan sonra evlenen Recep Sert, bin 500 liralık borcunu ödemediği için 3 ay hapis cezası aldı.

16.11.2017 - 15:56
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş almasıyla yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e 18 Temmuz 2013 tarihinde, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı.

Beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki Polonyalı turist Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi, Sert'e, başarılı bir operasyonla nakledildi.

Türkiye'de yüz naklinde 5'inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süre tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı.

DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞLARI NEDENİYLE İŞİNDEN OLDU

Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüştü. Hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlendi. 'Hira Emine' adını verdikleri bir kızları dünyaya gelen Recep Sert, taşeron firma üzerinden çalıştığı İnegöl Belediyesi'nden disiplinsiz davranışları nedeniyle çıkarılınca ilçede eşinin adını verdiği Esma Waffle Kafe'yi açtı.

Bin 500 liralık borcunu ödemeyen Recep Sert tutuklandı

TUTUKLANDI

Recep Sert, taahhüt ettiği borcunun 500'er TL'lik ilk 3 taksitini ödemeyince Bursa 10'uncu İcra Dairesi'nin talimatı ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Taahhüdü ihlal' suçundan gözaltına alındı, daha sonra da tutuklandı. Recep Sert'in bin 500 liralık borcunu ödemesi halinde tahliye olacağı, aksi halde 3 ay hapis cezası yatacağı belirtildi.

Bin 500 liralık borcunu ödemeyen Recep Sert tutuklandı

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