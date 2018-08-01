Bin genç Türkçe için Türkiye'de

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, program için Endonezya, Cezayir, ABD, Ermenistan, İsrail, Küba, Almanya, İngiltere Danimarka, Filistin, Mısır, Estonya, Finlandiya, Fransa ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 118 ülkeden yabancı öğrenci Türkiye'ye geldi.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENECEKLER

Gençler, 12 Ağustos'a kadar Türkiye'yi gezerek Türkçe öğrenecek, Türk kültürünü ve tarihini daha yakından tanıyacak. Öğrenciler 28 farklı ilde eğitimlere katılacak. Program, İstanbul'da yapılacak olan geziyle sona erecek.

Proje kapsamında Malatya'da Türkçe eğitim gören öğrenciler, bağlama çalıp, halay çekerken, Gaziantep'te "Baklava Müzesi"ni gezdi ve baklava ustası Mehmet Çolak'la baklava yapmayı öğrendiler.

Edirne'de Süleymaniye'de dua eden gençler, yaprak ciğer yapmayı ve ebru sanatının inceliklerini öğrendi.