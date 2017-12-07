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Bin kutu kaçak doğum kontrol hapı kargoda yakalandı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir kargo firmasının deposuna yaptığı operasyonda hamilelik sonlandırıcı haplar, güneş gözlükleri, parfümler ele geçirildi.

DHA | 07.12.2017 - 07:57..
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bir kargo firması ve deposuna baskın düzenledi.

ÇOK SAYIDA DOĞUM KONTROL HAPI BULUNDU

Yapılan aramalarda yasadışı yollardan Türkiye'ye getirilen hamilelik sonlandıran bin 113 kutu hap, bin 150 güneş gözlüğü, 700 gözlük kutusu ile 172 parfüm ele geçirdi. Polis B.A.G.'yi gözaltına aldı. B.A.G. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında" ve "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması" suçları kapsamında işlem yapıldı.

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