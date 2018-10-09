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Bin yıllık freskler aslına uygun olarak restore ediliyor

Kapadokya'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kayadan oyma tarihi Tokalı Kilise'deki bin yıllık freskler, Türk ve İtalyan uzmanlarca restore ediliyor.

AA | 09.10.2018 - 14:45..
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Bin yıllık freskler aslına uygun olarak restore ediliyor

Bizans sanatının önemli eserlerinden biri kabul edilen ve 10. yüzyıl başlarında tüf kayanın oyulmasıyla yapılan Tokalı Kilise'de, Hz. İsa'nın doğumundan çarmıha gerilmesine kadar hayatından kesitlerin yansıtıldığı fresklerin yanı sıra "Beytüllahim'e yolculuk", "Mısır'a kaçış", "Hz. Zekeriya'nın öldürülmesi", "Hz. İsa'nın vaftizci Yahya ile buluşması", "Havarilerin görevlendirilmesi", "Lazarus'un diriltilmesi", "Son akşam yemeği" ve "Hz. İsa'nın göğe çıkışı" sahnelerini içeren duvar resimleri bulunuyor.

Bin yıllık freskler aslına uygun olarak restore ediliyor

SAĞLAM HALE GETİRİLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Tuscia Üniversitesi iş birliğiyle 4 yıldır belirli dönemlerde sürdürülen çalışma kapsamında, 1985 yılından beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan bölgedeki tarihi kilisenin bazı duvar ve tonozlarında sağlamlaştırma yapılıyor.

Bin yıllık freskler aslına uygun olarak restore ediliyor

ASLINA UYGUN ONARILIYOR

Fresklere, çeşitli kimyasal ve boyalarla orijinaline uygun şekilde fırça yardımıyla dokunuşlar yapılırken, kayalarda oluşan çatlak ve dökülmeler de yine aslına uygun olarak onarılıyor.

Bin yıllık freskler aslına uygun olarak restore ediliyor


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