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Bin yıllık gelenek tarihe karışıyor

Bursa’da bin yıllık gelenek tarihe karışıyor. Karacabey’e bağlı Yenikaraağaç köyünde erkeklerinin atalarından kalan çorap örme geleneğini tek bir kişi devam ettiriyor.

İHA | 08.10.2018 - 17:39..
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Bin yıllık gelenek tarihe karışıyor

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Yenikaraağaç köyünde atalarından öğrendikleri çorap örme geleneği yıllardır sürdüren erkekler, şimdilerde ise eline şiş ve ipi almaz oldu.

Örgü çorapların eskisi kadar ilgi görmemesi ve makineleşme sebebiyle köyde tek bir kişinin haricinde bu geleneği devam ettiren yok. Ecdat mirası Drama Çorabı örme geleneğinin kendisi ile birlikte son bulacağı endişesi hakim.

Bin yıllık gelenek tarihe karışıyor VİDEO

"BU GELENEĞİN SON TEMSİLCİSİYİZ"

Yıllardır çorap ören Hüseyin Yemişen, "Ben 7 yaşından beri bu çorapları örüyorum. Eskiden kahvelerde yapardık. Artık tek tük evlerde yapan vardır. Eskiden kahvelerde herkesin elinde bir çorap olurdu. Ama artık kimse yapmıyor. Eskiden geçimimizi bundan sağlıyorduk. Şimdilerde ise para yapmadığı için kimse eline almıyor. Yeni nesilde bu geleneğe merak salmadığı için biz son olacağız" diye konuştu.

Bin yıllık gelenek tarihe karışıyor

Şu anda yaptıklarını İstanbul ve Bursa’daki firmalara sattığını belirtenHüseyin Yemişen, "Ayda 200 çift yapıyorum. Sipariş geldikçe yetiştirebildiğim kadar yetiştiriyorum. Bir zorluğu yok. Gözler bakar eller örer. Ben de alıştığım için bırakamıyorum. Yoksa para kazandırmıyor. Zamanımı boş geçirmek yerine bununla uğraşıyorum” şeklinde konuştu. Yenikarağaç köylüleri Şubat ayında köyde seferberlik başlatıp Zeytindalı harekatında katılan askerlere yün çorap örüp yollamıştı." şeklinde konuştu.

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