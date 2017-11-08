İskele asansörü bozulunca ölümle burun buruna geldi

Antalya'da, Uncalı Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir sitenin 4'üncü katında binanın dış cephesini boyamak için kurdukları iskelede, saat 10 sıralarında 38 yaşındaki Cahit Dereli ile Ali Çelik, iskele asansörünün bozulmasıyla ölümle burun buruna geldi.

ASKIDA KALAN İŞÇİYİ EKİPLER KURTARDI

Düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalan işçilerden Ali Çelik, 4'üncü kat balkonundan içeri girmeyi başardı. Cahit Dereli ise, iskelede askıda kaldı. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis çevre güvenliği alırken, askıda kalan Dereli'ye ulaşan ekipler bulunduğu yerden kurtarıp aşağı indirdi. İki boyacı tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.