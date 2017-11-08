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İskele asansörü bozulunca ölümle burun buruna geldi

Antalya'da, iskele asansörü bozulunca karşıya geçmeye çalışırken asılı kalan işçi, ekiplerin çalışmasıyla aşağıya indirildi.

08.11.2017 - 10:53
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Antalya'da, Uncalı Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir sitenin 4'üncü katında binanın dış cephesini boyamak için kurdukları iskelede, saat 10 sıralarında 38 yaşındaki Cahit Dereli ile Ali Çelik, iskele asansörünün bozulmasıyla ölümle burun buruna geldi.

İskele asansörü bozulunca ölümle burun buruna geldi

ASKIDA KALAN İŞÇİYİ EKİPLER KURTARDI

Düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalan işçilerden Ali Çelik, 4'üncü kat balkonundan içeri girmeyi başardı. Cahit Dereli ise, iskelede askıda kaldı. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis çevre güvenliği alırken, askıda kalan Dereli'ye ulaşan ekipler bulunduğu yerden kurtarıp aşağı indirdi. İki boyacı tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İskele asansörü bozulunca ölümle burun buruna geldi

İskele asansörü bozulunca ölümle burun buruna geldi

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