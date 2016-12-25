Bina yenileme yetkisi belediyeye verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, oyçokluğuyla aldığı kararla, Fatih’teki yatırımların ve binaların yenilenmesinin önünü açacak plan notu değişikliğine imza attı. Karar, tarihi yarımadada, 10 bin tescilli eser niteliğindeki yapıların etrafındaki 50 bin binayı ilgilendiriyor.

BELEDİYELER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, Fatih’te, Kentsel Arkeolojik Sit Alanı ve 1, 2 ve 3. derecede koruma bölgelerinin tamamındaki tescilli yapılar eskiden olduğu gibi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca, bunun dışında kalan, tescilli yapılara komşu parsellerdeki yapılar ve tescilsiz yapılar belediye tarafından değerlendirilecek.

BÖLGENİN MİMARİ KARAKTERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK

Bu alanlarda bölgenin mimari karakteri göz önünde bulundurularak, doku bütünlüğünü zedelemeyecek mimari yaklaşımla plan ve plan hükümlerinde belirtilen esaslara göre, ilçe belediyesi uygulama yapacak.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tescilsiz yapılarla ilgili projelerin hepsi, komşuluktan dolayı kurula gidiyordu. Bir proje, kuruldan en az 3 senede çıkıyordu. Kurul onayı olmadan işlem yapılamadığı için Fatih’e yatırımcı gelmiyordu. Ekonomik krizin olduğu bir dönemde, yatırımcıları tarihi yarımadaya davet ediyoruz. Her konuda desteğe hazırız” diye konuştu.