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Binalara gizlenen teröristleri komandolar temizleyecek

Astsubay ve subaylara yönelik Komando İhtisas Kursu'nun beşinci safhası başarıyla tamamlandı.

22.07.2017 - 11:58
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Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 1926'da kurulan ve dünyanın en zorlu askeri eğitim merkezleri arasındaki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nın şubat ayında başlatılan gönüllü astsubay ve subaylara yönelik Komando İhtisas Kursu'nun beşinci safhası başarıyla tamamlandı.

Binalara gizlenen teröristleri komandolar temizleyecek

3 ÜLKE'DEN 140 GÖNÜLLÜ KOMANDO

Türkiye'den 24, Azerbaycan'dan 14 ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 4 olmak üzere toplam 42 astsubay ve subay eğitime katıldı. 140 gönüllünün katıldığı ve beşinci safhasında 42 kişinin kaldığı 6 safhadan oluşan Komando İhtisas Kursu'nda bir kadın astsubay da bulunuyor. Beşinci safhadaki 'Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Harekatı' eğitiminde, komando astsubay ve subaylar, Nusaybin, Cizre, Yüksekova, Sur gibi bölgelerde şehir merkezlerinde evlerin içine gizlenen teröristleri etkisiz hale getirmeye yönelik eğitim aldı. Eğitim başarılı bir tatbikatla sona erdi.

Binalara gizlenen teröristleri komandolar temizleyecek

OLDUKÇA ZORLU TATBİKATLARI AŞTILAR

Tatbikatta barakalar ve binalar şeklinde oluşturulan alana, komandolar Skorsky tipi helikopterle iniş gerçekleştirdi. Hendekler, tüneller, bariyerler ve bombalı tuzakları aşarak, binalar içinde saklanan temsili teröristleri tek tek etkisiz hale getiren komandolar, tatbikatı başarıyla tamamladı.

Binalara gizlenen teröristleri komandolar temizleyecek

Binalara gizlenen teröristleri komandolar temizleyecek

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