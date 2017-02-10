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Binalarda Enerji Kimlik Belgesi şartları belirlendi

2 Mayıs 2017 itibariyle Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan konutların alım-satımları gerçekleşmeyecek.

10.02.2017 - 11:31
  1. Haberler
  2. Emlak

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Enerji Verimliliği Kanunu’na göre, 2 Mayıs 2017 itibariyle Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan konutlarda alım-satımlar yapılamayacak. Ev satın almak ya da kiralamak isteyenlerin kararında belirleyici bir kriter haline gelecek olan EKB, 2011’den önce yapı ruhsatı almış tüm binalar için 2 Mayıs 2017’den itibaren zorunlu olacak.

Enerji Kimlik Belgesi; konutlarda enerji kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan bir belgedir. Bu belge; enerji israfının önlenmesini sağlamak için binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma-soğutma sistemlerinin verimi gibi birçok bilgiyi içeriyor.

EKB KRİTERLERİ

Enerji Kimlik Belgesi olan konutlar, alıcıların satın alma kararlarını da etkileyecek. Ev satın alırken ya da kiralarken artık sadece evin fiyatına ya da büyüklüğüne değil, EKB'nin olup olmadığına da bakılacak. Diğer yandan önümüzdeki günlerde Enerji Kimlik Belgesi olan konutlarda devlet teşvikinin de olması bekleniyor.

Binalarda Enerji Kimlik Belgesi şartları belirlendi

EKB İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Mimari Proje

2. Isı Yalıtım Projesi

3. Elektrik Projesi

4. Mekanik Tesisat Projesi (Isıtma, soğutma, havalandırma)

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