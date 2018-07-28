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Binali Yıldırım af ile yeniden öğrenci oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, af ile geri döndü.

İHA | 28.07.2018 - 17:11..
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TBMM Başkanı olduktan sonra ilk kez İzmir’i ziyaret eden Binali Yıldırım, kentteki programını Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 36. kuruluş yıl dönümü gecesi ile noktaladı.

Bir otelde düzenlenen programa katılan TBMM Başkanı Yıldırım, yıllar sonra öğrenciliğe geri döndüğünü anlattı.

Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Yıldırım'a, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaat Yüksek Lisansına kayıt yaptırdığı öğrenci kimliğini verdi.

Binali Yıldırım af ile yeniden öğrenci oldu

"DEVAMSIZLIKTAN ATILDIM"

Kartı aldıktan sonra gülümseyerek okuldan ayrılma hikayesini anlatan Yıldırım, "Yıl zannediyorum 1979 İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olduktan sonra bir arkadaşımla beraber hem çalışıp hem de yüksek lisans yapmaya karar verdik. Üniversitenin sınavlarına girdik kazandık, kaydımızı yaptık. Ancak kısa bir süre sonra İTÜ’de yüksek lisans sınavı açmıştı onu da kazandık.

Dolaysıyla İstanbul'da oturduğumuzdan İzmir'deki yüksek lisans öğrenciliğime devam edemedim. Devamsızlıktan atıldım. Şimdi çıkardığımız aftan dolayı tekrar dönme imkanı buldum. Dokuz Eylül'ün meşhur mezunlardan değil ama Dokuz Eylül'den atılan bir öğrenci olarak karşınızdayım. Devamsızlıktan dolayı yanlış anlamayın." dedi.

Binali Yıldırım af ile yeniden öğrenci oldu

Binali Yıldırım af ile yeniden öğrenci oldu

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