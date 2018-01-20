Binali Yıldırım-Devlet Bahçeli görüşmesi

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bilgi verdi. İkili, Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

Yıldırım ve Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"YARIN KARA UNSURLARI FAALİYET İCRA EDECEK"

Binali Yıldırım: " Topçu ateşiyle alanın yumuşatılması faaliyetleri devam etmektedir. Yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımızda gerekli faaliyetleri icra edecektir. Mehmetçiğin yanı sıra ÖSO'dan da katılanlar vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir. Bu önemli faaliyetin ne olduğunu MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye anlatma fırsatım oldu. Sayın Bahçeli mesele memleketse gerisi tefarruat anlayışıyla her zamanki gibi duruşunu göstermektedir."

"İYİ PLANLANMIŞ BİR OPERASYON"

Devlet Bahçeli: TSK tarafından Afrin'e başlatılmış operasyon milletimize devletimize hayırlı olsun. Buı operasyon çok önemlidir adı dahi anlamlıdır. Kapsamı dahi anlamlıdır. Başbakan'ın muhalefet partilerini bilgilendirmesi bizleri memnun etmiştir. İyi planlanmış bir operasyon olduğu dikkat çekmektedir. Başta siyasi iktidar olmak üzere TSK'ya destek vermemezlik yapmayacağız.