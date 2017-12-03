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Binali Yıldırım Dünya Engelliler Günü etkinliğinde

Başbakan Binali Yıldırım, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliğinde konuşuyor.

Haber Merkezi | 03.12.2017 - 12:11..
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Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"Bu program en fazla duygulandığım programlardan birisi. Daha önce de ifade ettim. 15 yıldır ülkemizi bir baştan bir başa imar etmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürüyoruz. Sizler için yaptığımız hizmetler bu eserlerden bana göre daha anlamlı. İnsana yapılan yatırımın ilelebet kalan bir hizmet olduğunun bilincindeyiz. Biraz önce izlediğimiz Mehter ekibimiz, sunumlarda yer alan kardeşlerimiz ve çok güzel gönülden konuşma yapan Fulya Aktay'a bizlere hayatta hiçbir şeyin imkansız olmadığı, azmin ve kararlılığın elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını bir kez daha göstermiştir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum, iyi ki varsınız.

"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN HAYAL KURMASININ ÖNÜNE KİMSE ENGEL OLAMIYOR"

Kültürel kodlarımızda, tarihimizde hiçbir ayrım gözetmeden daima insana hizmet vardır. Özellikle kadınlarımızın, çocuklarımızın, yaşlılarımızın hayat kalitesinin iyileştirilmesi konusunda apayrı gayretimiz var. 15 yılda engelli kardeşlerimiz adeta kabuğunu kırdı, başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Engelli kardeşlerimiz toplumun içine girdi. Artık ülkemizde hiçbir engelli kardeşimizin hayal kurmasının önüne kimse engel koyamıyor. Yarınına ümitle bakıyor. 2012 İşitme Engelliler Organizasyonu'na Türkiye ev sahipliği yaptı. Tam 46 madalya kazandık. Sizler kazandınız. Ampute Milli Takımımızın aldığı şampiyonluk hepimizin göğsünü kabarttı.

AYRINTILAR GELİYOR..

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