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Binali Yıldırım için Son Başbakan klibi

Deneyimli televizyoncu Ramazan Cin, 65. Hükümetin Başbakanı Binali Yıldırım'ın hikayesini anlatan bir kip hazırladı.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 00:57..
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DQ

Başbakan Binali Yıldırım için 'Son Başbakan' adında bir klip hazırlandı. Yıldırım'ın hikayesinin anlatıldığı klipte Ramazan Cin'in imzası yer aldı.

Yıldırım'ın gençlik yıllarından Başbakanlık dönemine kadar birçok konuya değinilen çalışma izleyenleri duygulandırdı.

Son Başbakan'ın hikayesi VİDEO

MİLLET SEVDALISI

Son Başbakan Yıldırım'ın 15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişimindeki dik duruşunun da yer aldığı klipte, yaptığı projelere de değinildi.

Başbakan olmasına rağmen makama değil millete değer verdiğini yineleyen sözlerinin yansıtıldığı proje, Yıldırım'ın "Memleketin geleceği için bir ali değin Binali feda olsun" sözleriyle noktalandı.

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Binali Yıldırım için Son Başbakan klibi

Binali Yıldırım için Son Başbakan klibi

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