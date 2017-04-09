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Binali Yıldırım İzmir'de konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, referanduma bir hafta kala, İzmir Gündoğdu Meydanı’ndaki mitingde vatandaşlara seslendi.

09.04.2017 - 16:13
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Binali Yıldırım İzmir'de konuştu

yıldırım

Yıldırım'ın sözlerinden öne çıkan kısımlar şunlar;

"İZMİR'İ KORKUTAN OLMADIK"

"İzmir hem Mustafa Kemal Atatürk'ü hem Adnan Menderes'i bağrına basan şehirdir. İzmir demokrasiyi kucaklayan şehirdir. İzmir'i korkutan olmadık. Yaşam tarzı üzerinden istismar siyaseti yapmadık. Kutuplaştıran ayrıştıran olmadık. Hep gönül diliyle konuştuk."

Binali Yıldırım İzmir'de konuştu

"YAZIKLAR OLSUN BUNLARA"

"Kimse bu memleketin evlatlarını evet dedikleri için denize dökme densizliğinde bulunamaz. İzmir bu edepsiz dili asla kabul etmez. Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceklermiş. Yazıklar olsun bunlara. Hayır diyenler darbe üreten bu sistem devam etsin diyor ama evet demek değişim demektir. Kalkınma demektir."

Binali Yıldırım İzmir'de konuştu

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