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Binali Yıldırım, Kandil'e operasyonu takip etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Eskişehir'de Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

AA | 04.09.2018 - 20:32..
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Binali Yıldırım burada, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve diğer askeri yetkililer, Yıldırım'a, İnsansız Hava Araçlarının (İHA) sağladığı görüntüler aracılığıyla terör unsurlarına yönelik hava operasyonları hakkında bilgi verdi.

OPERASYONLARI DA TAKİP ETTİ

Yıldırım ayrıca, Kandil ve Hakurk bölgesine gerçekleştirilen operasyonları da anlık olarak takip etti.

Yıldırım'a ziyaretinde, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da eşlik etti.

Binali Yıldırım, Kandil'e operasyonu takip etti

Binali Yıldırım, Kandil'e operasyonu takip etti

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