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Binali Yıldırım: Kara harekatı başladı

Başbakan Yıldırım, 11:05'te Gülbaba mevkiinden kara harekatının başladığını açıkladı.

Haber Merkezi | 21.01.2018 - 11:59..
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Binali Yıldırım: Kara harekatı başladı

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de olduğu medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen toplantının ana gündem maddesini Afrin'de başlayan "Zeytin Dalı" harekatı oluşturuyor.

Binali Yıldırım: Kara harekatı başladı

"4 SAFHADA YAPILACAK"

İstanbul'da medya temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın 4 safhada yapılacağını, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını açıkladı.

Afrin'de yerleşik tüm terör örgütlerinin temizleneceğini belirten Yıldırım, harekat başlamadan önce diplomatik bütün görüşmeler yapıldığını da aktardı.

Binali Yıldırım: Kara harekatı başladı

"KARA HAREKATI 11:05'TE BAŞLADI"

Başbakan Yıldırım, 11:05'te Gülbaba mevkiinden kara harekatının başladığını açıkladı. Yıldırım, şu ana kadar yaralı askerin olmadığını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, “Harekat çok seri şekilde yapılacaktır. Medyayı kontrollü şekilde sınır ötesine götüreceğiz. Masum insanlara zeytin dalı uzatıyoruz. Afrin’deki teröristlere yapılacak her destek bu operasyonun hedefi olur.” dedi.

Yıldırım'ın açıklamaları:

"-İran'ın endişelerini dikkate alacağız.

-ABD'den yapmayın-etmeyin tavrı görmedik.

-8-10 bin terör unsuru olduğunu sanıyoruz.

-Uçaklar akıllı bomba, yüzde 70 yerli silah kullanıyor.

Binali Yıldırım: Kara harekatı başladı

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