Binali Yıldırım: Muhalefet beni anlamıyor

Binali Yıldırım, muhalefetin kendisini Cumhurbaşkanlığı sistemini kabul ettiği için eleştirmesine cevap verdi. Kendisinin muhalefetteki isimler gibi koltuk sevdalısı olmadığını belirten Yıldırım, "Onlar bizi anlamıyor" ifadelerini kullandı.

KOLTUK SEVDALISI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ni getirmek için gayret ettiğini belirterek, "Ben de başbakanlık koltuğumu bırakıyorum, kendi isteğimle bırakıyorum. Bu sistemi getirmek için gayret ettim, koltuğu bırakmak için gece gündüz milletimizle buluşuyorum, dertleşiyorum. Muhalefet adayları da diyor ki 'biz bu başbakanı anlayamıyoruz, herkes koltuk kapmak için kavga ediyor, bu da koltuğunu bırakmak için kendini parçalıyor'. Siz anlamazsınız, anlamaz! Ne diyoruz, mesele memleket meselesiyse bir Ali değil, bin Ali feda olsun." dedi.

"BİR YANDA KALKINDIRACAĞIM BİR YANDA YIKACAĞIM DİYENLER VAR"

Yıldırım, AK Parti'nin Ayrancılar kapalı pazar yerinde katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, Aydın programının ardından Bayındırılıların isteğini geri çeviremediği için ilçeye uğradığını, o yüzden geciktiğini, onlara selam getirdiğini belirtti.

24 Haziran seçimleri öncesinde biri yıkım, diğeri yapım ekibi olmak üzere iki tarafın bulunduğunu belirten Yıldırım, "Bir yanda Türkiye'yi daha fazla kalkındıracağım, büyüteceğim diyenler var. Bir yanda da AK Parti'nin bütün yaptıklarını durduracağım diyenler var." diye konuştu.