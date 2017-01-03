Binali Yıldırım Reina saldırısıyla ilgili konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin amacının ülkemize korku salmak, zarar vermek olduğunu belirterek "Farklı yaşam tarzı, inançlar üzerinden ayrışacağımızı bekliyorlarsa yanılıyorlar. Türkiye bir hukuk devletidir, hayat tarzlar, inançlar, düşünceler devletin güvencesindedir" dedi.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR YOK OLMAYA MAHKUMLAR"

Yıldırım konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Karanlıktan beslenen terör örgütleri, Türkiye'nin gün ışığına kavuşmasından rahatsız oluyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, yok olmaya mahkumlar.

2017 Türkiye'nin terörle mücadelede mutlak bir hakimiyet sağlayacak yıl olacaktır. Millet olma vasfımızı kimse zedeleyemez. 1000 yıllık kardeşlik, dayanışma ruhumuzu hiçbir alçak girişim bozamaz.

"FARKLI YAŞAM TARZI, İNANÇLAR ÜZERİNDEN AYRIŞACAĞIMIZI BEKLİYORLARSA.."

Masum ve savunmasız sivil insanları mutlu ve güzel anlarında katleden alçakların amacı ülkemize korku sarmak, ülkemize zarar vermek.

Farklı yaşam tarzı, inançlar üzerinden ayrışacağımızı bekliyorlarsa yanılıyorlar.

Türkiye bir hukuk devletidir, hayat tarzlar, inançlar, düşünceler devletin güvencesindedir. Her türlü ayrımcılığı, kin ve nefret söylemini reddediyoruz.

Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bizler çoğulcu, demokratik hukuk düzenimizi özenle muhafaza edeceğiz."