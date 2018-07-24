Binali Yıldırım torununa şehit ismi verdi

1 Hulusi Akar: Temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz. Ancak temel eğitimin süresi uzar ya da kısalabilir." dedi.

2 Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu bina boşaltıldı Sütlüce'de inşaat kazısından kaynaklanan toprak kayması sonucu bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor.

3 Galatasaray'ın yerli kaleci hedefi Erce Kardeşler Fenerbahçe'nin Berke Özer'i almasından sonra Altınordu'nun bir diğer kalecisi Erce Kardeşler için de Galatasaray devrede.

4 DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.

5 Uluslararası Gastronomi Festivali düzenlenecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Gastronomi Festivali düzenleyecek.

6 En popüler 3 yurt dışı festivali Şu ana kadar geçirdiğiniz bütün yazları unutun. Bu yaz festivallere doyamadım, kaçırdım demeyin sizi bekleyen dünyanın en harika 3 festivali Ağustos ayında!