Binali Yıldırım: Üniversiteye girme sorunu olmayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Üsküdar Üniversitesi 2018-2019 Akademik yılı açılış törenine katıldı. Üniversitenin Üsküdar'daki yerleşkesinde düzenlenen törende Binali Yıldırım'a 'Fahri Doktora' verildi.

"İLK ÜNİVERSİTEYİ BATILILAR KURMADI"

Doktora tevhidinin ardından konuşma yapan Binali Yıldırım, "Zannedilir ki ilk üniversiteyi batılılar kurmuştur. 1088'de İtalya'daki Bolonya Üniversitesi dünyada açılan ilk üniversite olduğu söylenir. Bu kocaman bir yalandır. Bundan 229 yıl önce Tunus'un Kayrevan şehrinde Müslümanlar ilk üniversiteyi kurmuştur. Ortaçağ bizim medeniyetimizde yoktur, batıda icat edilmiş bir kavramdır.. Onların ortaçağ dediği dönemde, bilimin, hikmetin zirve yaptığı bir İslam dünyası vardı" dedi.





"ÜNİVERSİTEYE GİRME DERDİ ORTADAN KALKACAK"

Binali Yıldırım, "Üniversiteye girme derdi 1-2 yıl içinde tamamen ortadan kalkacak. Şimdi üniversiteler 'biz daha iyi okutuyoruz' diye birbirileriyle yarışıyorlar, reklam veriyorlar. Şu anda orta öğretimden mezun olanların sayısından fazla üniversitelerde kapasite var, imkan var. Sorun ne, belirli alanlarda daha çok donanımlı olmak gerekiyor oraya girmek isterseniz bir yarış var" diye konuştu.

