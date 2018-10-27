taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58775
Euro
6.37815
Altın
1233.53
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.685

Binali Yıldırım: Üniversiteye girme sorunu olmayacak

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Üsküdar Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Üniversiteye girme derdi 1-2 yıl içinde tamamen ortadan kalkacak" dedi.

Haber Merkezi | 27.10.2018 - 15:53..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Üsküdar Üniversitesi 2018-2019 Akademik yılı açılış törenine katıldı. Üniversitenin Üsküdar'daki yerleşkesinde düzenlenen törende Binali Yıldırım'a 'Fahri Doktora' verildi.

"İLK ÜNİVERSİTEYİ BATILILAR KURMADI"

Doktora tevhidinin ardından konuşma yapan Binali Yıldırım, "Zannedilir ki ilk üniversiteyi batılılar kurmuştur. 1088'de İtalya'daki Bolonya Üniversitesi dünyada açılan ilk üniversite olduğu söylenir. Bu kocaman bir yalandır. Bundan 229 yıl önce Tunus'un Kayrevan şehrinde Müslümanlar ilk üniversiteyi kurmuştur. Ortaçağ bizim medeniyetimizde yoktur, batıda icat edilmiş bir kavramdır.. Onların ortaçağ dediği dönemde, bilimin, hikmetin zirve yaptığı bir İslam dünyası vardı" dedi.

Binali Yıldırım: Üniversiteye girme sorunu olmayacak

"ÜNİVERSİTEYE GİRME DERDİ ORTADAN KALKACAK"

Binali Yıldırım, "Üniversiteye girme derdi 1-2 yıl içinde tamamen ortadan kalkacak. Şimdi üniversiteler 'biz daha iyi okutuyoruz' diye birbirileriyle yarışıyorlar, reklam veriyorlar. Şu anda orta öğretimden mezun olanların sayısından fazla üniversitelerde kapasite var, imkan var. Sorun ne, belirli alanlarda daha çok donanımlı olmak gerekiyor oraya girmek isterseniz bir yarış var" diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 asker şehit oldu

Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 asker şehit oldu

638
Valiler Kararnamesi açıklandı

Valiler Kararnamesi açıklandı

62
İlber Ortaylı: Atatürk'ün Samsun'a çıkması yanlıştı

İlber Ortaylı: Atatürk'ün Samsun'a çıkması yanlıştı

313
Donarak şehit olan askerlerin ateşi Mersin’e düştü

Donarak şehit olan askerlerin ateşi Mersin’e düştü

355
Kaşıkçı şüphelileri Suudi Arabistan'da yargılanacak(!)

Kaşıkçı şüphelileri Suudi Arabistan'da yargılanacak(!)

228
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu

32
Putin, Merkel ve Macron geliyor

Putin, Merkel ve Macron geliyor

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM