taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
MESAJ
MEYDAN
ARŞİV
GAZETELER
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.635
USD
3,5810
EURO
3,9182
ALTIN
145,53
PETR
51,9000
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Mersin
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
GALERİ
EKONOMİ
KADIN
EMLAK
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
SEYAHAT
TÜMÜ
Gündem
Kadın
Emlak
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
İç Haber
Eğitim
3. Sayfa
Magazin
Sağlık
Otomobil
Kültür Sanat
Teknoloji
Medya
Video Haber
Yerel Y.
Yaşam
İpucu
Biyografi
Tarih
Seyahat
Oyun
Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli bugün görüşecek
Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli, saat 12.00'de bir araya gelecek.
26.04.2017 - 00:09
Haberler
Politika
Başbakan
Binali Yıldırım
ile MHP lideri Devlet
Bahçeli
, saat 12.00'de bir araya gelecek.
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
BENZER HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
Başbakan: Kan tazelemek demokrasinin gereğidir
Türkiye'de kadın istihdamı oranı yüzde 28'e yükseldi
Fikri Işık: Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde Macron'un şansı yüksek
Çavuşoğlu: Rusların vizesiz kalma süresi 90 güne çıkıyor
Temel Karamollaoğlu'ndan iddialı açıklama
Bahçeli referandum sonuçlarının analizini yaptıracak
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 20
Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli bugün görüşecek
2
Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonu
3
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti açıklaması
1,603 kez izlendi
2
Erdoğan: Para civa gibidir, uygun zemini nerede bulursa oraya kaçar
1,386 kez izlendi
3
Başbakan Yıldırım AKPM'nin kararını değerlendirdi
15,283 kez izlendi
4
Çorum’da halk otobüsü ile TIR'ın çarpışma anı
1,484 kez izlendi
5
Şırnak'ta 2 bin 900 rakımda terör operasyonu
1,484 kez izlendi
6
Vietnam'da toprak kayması mahalleyi yuttu
19,536 kez izlendi
7
Canlı yayında muhabirin üzerine yıldırım düştü
18,917 kez izlendi
1
Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonu
Kendisini "müsteşar, savcı ve polis" olarak tanıtan kişiye 20 bin 750 lira kaptıran kişi polisle iş birliği yaparak dolandırıcıyı yakalattı.
2
Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli bugün görüşecek
Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli, saat 12.00'de bir araya gelecek.
3
Üsküdar Üniversitesi Hastanesi
Türkiye'nin Beyin Hastanesi
4
Karşı Konulmaz Üç
Şimdi Teklif Alın
5
El Bab'da yaralanan 4 çocuk Kilis’e getirildi
El Bab'da, tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan 4 çocuk, Kilis'te tedaviye alındı.
6
Akdeniz'de 4 ayda ölen sığınmacı sayısı bini geçti
Uluslararası Göç Örgütü, 2017 yılı başından 23 Nisan'a kadar Akdeniz'den Avrupa'ya göçlerin bilançosunu açıkladı.
7
Ordu'da FETÖ operasyonu
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
1
Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli bugün görüşecek
Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli, saat 12.00'de bir araya gelecek.
2
Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonu
Kendisini "müsteşar, savcı ve polis" olarak tanıtan kişiye 20 bin 750 lira kaptıran kişi polisle iş birliği yaparak dolandırıcıyı yakalattı.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları