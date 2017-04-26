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Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli bugün görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli, saat 12.00'de bir araya gelecek.

26.04.2017 - 00:09
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