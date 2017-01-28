Binali Yıldırım ve May'den ortak basın toplantısı

Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ingiltere Başbakanı May, ardından da Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'la görüştü.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından liderler basın toplantısı düzenledi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ, KIBRIS, IRAK VE SURİYE KONUŞULDU

Ortak basın açıklamasında Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde; "Terör örgütleriyle yaptığımız mücadeleyi anlatma fırsatı bulduk. DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelede tam mutabık kalmış bulunmaktayız. FETÖ'nün İngiltere'deki faaliyetlerini anlattık. Kıbrıs konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Kıbrıs'ta güvenlik ve garantiler devam etmeli. Irak ve Suriye'de ölümlere son verilmeli. AB'den bağımsız olarak ilişkilerimizi geliştireceğiz. Yatırım olanaklarını konuşma fırsatı bulduk."

"GELEN YARDIMLAR ÇOK YETERSİZ"

"Yıldırım, ABD Başkanı Trump'ın mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren başlıklı başkanlık kararnamesini imzalaması hakkında "Mülteci meselesi küresel bir konu. Dünyada 55 milyon insan mülteci. Bu sorunu yok sayamayız, duvarları da yükselterek bu sorunu çözemeyiz. Sorun olan bölgelerdeki sorunu çözmek için daha fazla irade. Kapılarımızı açtık yine gelirse yine alacağız. İnsanların hayatını kurtarmak en büyük insani görevimiz. Yardım geliyor mu? Gelen yardımlar çok yetersiz. Yardım gelse de gelmese de biz bu işi yapmaya devam edeceğiz. Neticede oralara uluslararası camianın daha fazla gayret gösterip sorunlar büyümeden çözüm üretmeleri esas olandır"



"TÜRKİYE TERÖR SALDIRILARININ TEHDİDİ ALTINDA"

Theresa May'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar ise şunlar; "Türkiye ile ilişkilerimiz hayati nitelikte. Terörle mücadele konusunda Türkiye büyük yardımcı oluyor. İstihbarat paylaşımları gibi konusunda yardımcı olunacak. Son 18 ayda bin 500'ün üzerinde Türk güvenlik gücü ve asker öldürüldü. Suriye'de dahil olmak üzere bölgesel konuları ele aldık. Türkiye terör saldırılarının tehdidi altında.

Kıbrıs konusunda kısa bir zaman içerisinde anlaşmaya varılmasını umuyoruz."