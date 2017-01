Başbakan'dan Adalet Bakanı'na: FETÖ'cüleri ayrı yargılayın

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da katıldığı Adli Veri Bankası açılış töreninde yaptığı konuşmada açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarında Bekir Bozdağ'a FETÖ'cülerin yargılanmasıyla ilgili söylediği sözleri dikkat çekti.

"DARBEDE İNSAN ÖLDÜRENLERİ AYRI YARGILAYIN"

"Vatandaşlarımız şu noktadan rahatsız. “Darbe olalı 6 ayı geçti. Silahı alıp insanları öldürenler belli. Niye bunlar halen yargılanmadı” diye bana soruyor vatandaş." diyen Binali Yıldırım, şöyle devam etti;

"BUNLARI AYRI YARGILAYIN"

"Bu bizatihi görüntülerde insanları öldüren insan üzerine bomba atanlar bunun itiraf edenler her türlü delili elde olanlar ayır bir paket halinde neden yargılanamaz vatandaş bana soruyor. Ben de size soruyorum. Bunları ayrı yargılayın, bunlarla ilişkili olanları da ayrı yargılayın vatandaşın bir yüreği soğusun. Vatandaş idam idam diye niye diyor. Sonuç görmek istiyor. Vatandaş diyor ki benim evladımı öldürdü ben de yanındaydım adam şu her türlü delil ortada daha ne bekliyorsun. Bunu hesabını görün kararını verin. Ben vatandaşın elçisiyim arkadaşlar. Ne duyduysam söylemem gerekiyor. Böyle bir fırsatta da her zaman ayağıma gelmiyor."