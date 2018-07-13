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Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle Türkiye'nin "Son Başbakanı" olarak tarihe geçen Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verilecek.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 09:26..
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Türkiye'nin son başbakanı olarak tarihe geçen Binali Yıldırım, görevini resmen bırakması ve Meclis Başkanlığına seçilmesinin ardından hizmetlerinden ötürü ödüllendirilecek.

Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 27. ve son Başbakanı Binali Yıldırım’ı Devlet Şeref Madalyası verecek.

Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası

MADALYAYI ERDOĞAN VERECEK

Madalya töreninin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağı açıklandı. 4 Temmuz’da yayımlanan 698 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile ‘Devlet şeref madalyası, devlet övünç madalyası ve devlet üstün hizmet madalyası ile devlet nişanı, cumhuriyet nişanı ve liyakat nişanı verilecekleri doğrudan tespit etme’ yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilmişti.

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