Binali Yıldırım'a TBMM Başkanlığı sorusu

Başbakan Yıldırım, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım "TBMM Başkanı olur musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"HER TÜRLÜ GÖREVİ YAPARIZ"

"Onun kararını ben vermem. Şöyle söyleyeyim, benim liderim, partimizin genel başkanı ve partimiz ne yönde karar alırsa, neyi münasip görürse biz her türlü görevi yaparız. Bu da çok uzun bir süre değil. Yakında ne olacağı belli olur."

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"SONUÇ ORTADA"

"Karşı taraftaki adayların retorikten, söylemden öteye elle tutulur bir şeyleri yok. Arka planında bir tecrübe de yok. Yapılmış işler de yok. Bütün bunları vatandaş değerlendirdi. Vatandaş niye değerlendiriyor, çünkü vereceği karar kendisinin geleceğini ilgilendiriyor. Bütün bunların özeti olarak sonuç ortada. Açık ara farkla, en yakın adayla arasında 11 milyon oy fark var, böylece bu süreç tamamlandı.

"ANLAŞTIKLARI TEK NOKTA: ERDOĞAN OLMASIN NE OLURSA OLSUN"

Bu seçimin böyle ittifaklar arası bir keskin rekabete dönüşmesini istemezdik. Nihayet bir cumhurbaşkanı seçeceğiz, parlamentoda vekilleri seçeceğiz. İş döndü dolaştı, karşı taraftaki ittifak tek bir noktada anlaştı. Adayları teke düşüremediler ama anlaştıkları tek bir nokta vardı, Recep Tayyip Erdoğan olmasın, ne olursa olsun.

"1 KASIM'A GÖRE OYLARDA DÜŞME VAR"

1 Kasım seçimlerine göre AK Parti'nin oyunda, milletvekili sayısında düşme var. Doğrudur. Bu da bize bir mesajdır. AK Parti olarak bu mesajı aldık. Biz seçimlerde ittifaktık. Seçmen bir parti gibi hareket ettiğimizi değerlendirdi. Ha buraya ha oraya vermişiz diye düşünüldü.

Bizim kaybolan oylarımız ortağımızda, ortağımızın kaybolan oyları da başka bir partide. Sonuçta herkes memnun halinden. Parlamento yapısı da bu haliyle herhangi bir sorun teşkil etmiyor. AK Parti'nin içinde olmadığı hiçbir yasama faaliyeti sonuç çıkarmaz.

"MECLİS DAHA ETKİN HALE GELECEK"

Denetim ve yasama faaliyetlerinde Meclis daha etkin hale gelecek. Yeni dönemde Meclis'in önemi artıyor. Seçim bitti, artık geçim zamanıdır. Yatırımcı yatırımını, tatile giden tatilini planlayacak ve hayat tüm yönleriyle devam edecek.

"ONUN KARARINI BEN VERMEM"

(TBMM Başkanlığı) Onun kararını ben vermem. Şöyle söyleyeyim, benim liderim, partimizin genel başkanı ve partimiz ne yönde karar alırsa, neyi münasip görürse biz her türlü görevi yaparız. Bu da çok uzun bir süre değil. Yakında ne olacağı belli olur."