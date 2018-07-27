Binali Yıldırım'dan ABD'ye: Bize tehdit sökmez

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ABD UCUZ TEHDİT LİSANINI BIRAKMALI"

ABD ile yaşanan rahip Brunson gerilimi hakkındaki soruyu yanıtlayan Yıldırım "Bize tehdit sökmez, bu millete tehdit sökmez. Dolayısıyla ABD Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede geliştirmek istiyorsa bu tehdit dilinden vazgeçmesi lazım. Türkiye'yi tehdit etmeden önce Türkiye'de bir 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu girişimin faali olan, başı olan Feto'nun ABD'de elini kolunu sallayarak hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmadan muhafaza edildiğini unutmamalıdır. ABD hukuk devletiyse Türkiye de hukuk devletidir. Dolayısıyla hukuk kararına saygı göstermek durumundadır. Bizim tavsiyemiz ABD'nin bu ucuz tehdit lisanını bırakması ve Türk halkının güvenini nasıl kazanacak bunun yollarına bakması lazım." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik hakkında da konuşan Yıldırım, "Seçim öncesi bu konu yoğun bir şekilde gündeme geldi. Nihayet Meclis yasama dönemini sona erdirmeden bu konuda bir düzenleme yaptı. Ancak daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.