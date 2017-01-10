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Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

Yıldırım, 'başbakanlık kalkıyor' şeklindeki sataşmalara 'ülkem için bir Ali değil, Binali feda olsun' cevabını verdi.

Ajanslar | 10.01.2017 - 00:02
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Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

Başbakan Yıldırım: "Eğer ülkem, milletim kazanacaksa biz kaybedelim. Biz şan şöhret peşinde değiliz. Ülkem için bir Ali değil, Binali feda olsun. CHP de çalışsın mücadele etsin, onlar da elbet bir Cumhurbaşkanı çıkarabilirler." dedi.

"VATANDAŞA İTAAT ET RAHAT ET"

"Siyasetçi hata yapabilir ama vatandaşın hata yaptığını görmedim. Onun için vatandaşa güvenelim, vatandaşın kararına başımız gözümüz üstüne diyerek itaat edelim. Vatandaşa itaat et rahat et.

Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

Meclis'in görevleri önceki anayasada da var, bunda da var. Sayın Parsak açıkladı değişen sadece gensoru ve sözlü soru var. Ama hükümet sistemi değişiyor. Bakanlar artık milletvekili değil. Cumhurbaşkanı halkın oylarıyla seçiliyor. Meclis'e hesap verme yöntemleri devam ediyor.

"MİLLETİN VERDİĞİ GÜVEN OYU YETMİYOR MU?"

Ama sitemin gereği gensoruya ihtiyaç kalmıyor. Güvenoyu ihtiyaç kalmıyor. Çünkü güvenoyunu millet veriyor. Güvenoyu vermeyince hükümet olabilir misiniz? Milletin verdiği güven yetmiyor mu bir de vekillerden alacağız"

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Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

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