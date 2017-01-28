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Binali Yıldırım'dan İngiliz gazeteciye kapak

Başbakan Yıldırım, İngiltere Başkanı ile düzenlediği basın toplantısında İngiliz gazeteciye kapak mahiyetinde bir cevap verdi.

28.01.2017 - 19:56
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Binali Yıldırım'dan İngiliz gazeteciye kapak

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Başbakanı Theresa May yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

YILDIRIM'DAN İNGİLİZ GAZETECİYE CEVAP

Soru-cevap kısmına geçildiğinde bir İngiliz gazetecinin İngiltere Başbakanı May'e yönelik "Türkiye'deki insan hakları örgütleri ülkedeki insan hakları ihlalleri konusunda endişeler dile getirdiler. Acaba bu konuyu da bugün Başbakan'la görüşmenizde dile getirdiniz mi? Acaba serbest ticaret anlaşmaları imzalamak isterken insan hakları ihlalleri konusundaki duruşumuzda bir zayıflama mı oldu?" sorusuna "Hiçbir ticaret insan hakkıyla pazarlık edilemez. Öncelikle bunu söyleyeyim" diyerek etkili bir cevap verdi.

Binali Yıldırım'dan İngiliz gazeteciye kapak VİDEO

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