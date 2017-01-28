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Binali Yıldırım'dan Theresa May'i güldüren espri

Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin AB'yle ilgili sorusuna "giren de pişman girmeyen de pişman" cevabıyla komik anlar yaşattı.

28.01.2017 - 20:23
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Binali Yıldırım'dan Theresa May'i güldüren espri

Binali Yıldırım ile Theresa May'in ortak basın toplantısında Başbakan Yıldırım'ın esprili yanıtı ilginç anlar yaşanmasına neden oldu.

"GİREN DE PİŞMAN GİRMEYEN DE PİŞMAN"

Salonda bulunan gazetecilerden May'e yönelik gelen "uzun yıllardır AB'de olan ve çıkmak isteyen bir ülkenin Başbakan'ı olarak uzun yıllardır AB'ye girmeye çalışan bir ülkenin Başbakan'ına ne tavsiyeleriniz olur" sorusuna May cevap verdikten sonra Binali Yıldırım'ın "Giren de pişman girmeyen de" cevabı hem May'i hem de salondakileri güldürdü.

Binali Yıldırım'dan Theresa May'i güldüren espri VİDEO

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