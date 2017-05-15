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Binali Yıldırım'dan Trump yorumu: Hızlı öğreniyor

Başbakan Yıldırım, İngiltere basınına verdiği röportajda Trump ile ilgili soruyu, "Hızlı öğreniyor ve hızla karar alıyor" şeklinde yanıtladı

15.05.2017 - 22:03
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Binali Yıldırım'dan Trump yorumu: Hızlı öğreniyor

Binali Yıldırım'dan Trump yorumu: Hızlı öğreniyor

İngiltere'nin başkenti Londra’da günlük olarak yayımlanan Evening Standard gazetesi, bugünkü sayısında, genel yayın yönetmeni ve eski İngiltere Maliye Bakanı George Osborne’un imzasıyla Başbakan Binali Yıldırım'la yapılmış bir röportaj yayımladı.

"HIZLI ÖĞBRENİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump’la ilgili soru üzerine de Yıldırım, "Çok iyi bir başkan. Hızlı öğreniyor ve hızla karar alıyor. Şimdi değil, belki sonra, bu yönetimin durumu daha iyi anlayacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Binali Yıldırım'dan Trump yorumu: Hızlı öğreniyor

"AB FAZLA BÜROKRATİK"

Röportajda AB'nin kurumsal yapısını değerlendiren Yıldırım, “AB’nin ana sorunu, siyasi değil, fazlasıyla bürokratik bir devlet haline gelmiş olması. Üyeler namına üst düzey bürokratlar idare ediyor. Bu nedenle herhangi bir konuda karar alma süreci uzuyor ve insanlar bıkıyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin AB’den ayrılma (Brexit) müzakerelerinin ne kadar sürmesini beklediği şeklindeki soru üzerine Yıldırım, bunun yeni bir konu olduğunu ve nasıl gelişeceğini kimsenin bilmediğini söyledi.

Yıldırım, İngiltere’nin de Brexit sonrasında AB ile gümrük birliği içinde kalmasını tavsiye edip etmediği şeklindeki soruyu da "Evet, bu çok daha kolay olur." şeklinde cevapladı.

"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE İLE BAŞLAR"

AB’nin Türkiye’deki Suriyeli mültecilerle ilgili tutumunu da değerlendiren Yıldırım, şunları kaydetti: "Hayat kurtardık, çocukları eğitiyoruz, bakımlarını yapıyoruz ve onları topraklarımızda tutuyoruz. Avrupa bunu takdir etmeli ve yükü nasıl paylaşabileceğimiz konusunda sorumluluk almalı. Yoksa ‘Avrupa’ya hoşgeldiniz!’ diyeceklerdi."

"Avrupa’ya kızgınız diye bu insanların tehlikeli sularda ölmesine izin verecek değiliz." değerlendirmesinde bulunan Yıldırım, "Avrupa’nın güvenliği ve Avrupa halkının güvenliği Türkiye’de başlar. Türkiye’de gerekli güvenlik önlemlerini almazsak, Avrupa güvende olmaz." ifadelerini kullandı.

BATI'YA FETÖ TEPKİSİ

Türkiye’de 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında yürütülen operasyonlara Batılı ülkelerden gelen eleştirilerle ilgili soruya Yıldırım, "Dedikleri şu: ‘Lütfen bu darbeyi örgütleyenlere nazik olun, iyi davranın.’ Bu nedir? Bu kabul edilemez." yanıtını verdi.

Türkiye’yi eleştirenlerin bilgi kaynaklarına dikkat çeken Yıldırım, “Maalesef bazı Avrupalı dostlarımız, müttefiklerimiz etki altında. Terör örgütlerinin temsilcilerini dinliyorlar ve onların söylediklerini sorgulamadan kabul ediyorlar. Avrupa’da İslamofobi ve anti semitizm yükseliyor. Avrupalılar bu konuda ne yapıyor?” yorumunu yaptı.

ERDOĞAN YORUMU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili soru üzerine de Yıldırım, "Kendisi muhtemelen dünyadaki en merhametli insanlardan biri. Yakından tanıdıkça gerçekten seviyorsunuz. Oyun oynamıyor. Aklındakini söylüyor. Diplomasi labirentlerinde kaybolmayı sevmiyor. Bazı insanlar bu yüzden ondan hoşlanmıyor" görüşünü paylaştı.

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