Binali Yıldırım'ın ailesi Halep'e 3 tır yardım gönderdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın çocukları Erkam, Bülent ve Büşra Yıldırım (Köylübay) ile kardeşi İlhami Yıldırım, Halep’teki çocuklar için geçen ay olduğu gibi bu ay da 3 tır yardım malzemesi gönderdi.

Helva, süt ve çeşitli gıda ürünlerinden oluşan tırların bölgeye ulaştığı ve dağıtımların devam ettiği öğrenildi.

BUGÜNE KADAR 6 TIR YARDIM MALZEMESİ

Başbakan’ın ailesi tarafından Kızılay'ın Suriye İnsani Yardım Kampanyası kapsamında bugüne kadar 6 tır dolusu gıda malzemesinin gönderildiği kaydedildi. İstanbul’da hazırlanan yardım tırları, Kızılay aracılığı ile İdlib ve diğer yerleşim yerlerine ulaştırıldı.

Öte yandan, İlhami Yıldırım'ın başkanı olduğu Türk Kızılayı İstanbul Başkanlığı’nın Halep için hazırlanan 377 tır insani yardım malzemesini bölgeye intikal ettirdiği açıklandı.