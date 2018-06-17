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Binali Yıldırım'ın Büyük İstanbul Mitingi konuşması

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu.

Haber Merkezi | 17.06.2018 - 17:45..
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24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar:

İstanbul 'evet' dediyse Türkiye 'evet' demiştir.

Adamlar nereye gidiyorsa yıkımdan bahsediyorlar, AK Parti ne yaptıysa bunları durduracağız, bunları yaptırmayacağız, bunları yıkacağız diye ağızlarından bir hayır kelime çıkmıyor bunların. Bunların bu ülkede tek bir dikili ağaçları yok. Hiçbir yerde şu eseri de biz yaptık diyebiliyorlar mı, diyemezler.

(Muhafelet) Çıkmışlar meydanlarda bol keseden atıyorlar, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.

AK Parti yapar onlar konuşur, bu kadar basit.

Türkiye, İstanbul biliyor ki bu şehirde hizmet denilince akla Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gelir.

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