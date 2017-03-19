Binali Yıldırım'ın Erzincan konuşması

Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Başbakan Binali Yıldırım özetle şunları söyledi;

HEM ONLARI PÜSKÜRTÜR HEM HİZMETE DEVAM EDERİZ

-Bizde doğu, batı, kuzey, güney yok. Yakın yok, uzak yok. 780 bin kilometrekare vatan toprağı var, tek Türkiye var.

-Onlar Gezi olaylarıyla ülkeyi karıştırmaya çalıştılar biz eser ürettik.

-Onlar 15 Temmuz'da ülkeyi işgale çalışırlar, biz hem onları püskürtür hem ülkemize hizmet ederiz.

Başbakan: Erzincan öyle bir evet diyecek ki Avrupa'dan duyulacak VİDEO

KALKINMANIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ

-Onlar hep 'hayır' dedi biz 'evet' dedik. Onlar bugün de 'hayır' diyor.

-Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getireceğiz, Türkiye'de kalkınmanın önünü açacağız.

-Bugüne kadar milletin seçtiği hiçbir hükümeti rahat bırakmadılar. Milletin gücünü paylaşmaya çalıştılar.

-Halkın seçtiğinden niye rahatsız oluyorsunuz. Çekilin artık milli iradenin önünden.

KILIÇDAROĞLU AYNAYA BAKSIN

-16 Nisan milli iradenin şaha kalktığı gün olacaktır. Patronun millet olduğu yerde diktatörlük olmaz.

-Tek adam yönetimi arıyorsa sayın Kılıçdaroğlu aynaya baksın.

10 TANE ŞEY SÖYLÜYOR, 9'U YALAN

-Anayasa değişikliğiyle milletvekili sayısını 600'e çıkarıyoruz. Bunu nüfus arttığı için yapıyoruz.

-Kılıçdaroğlu 10 tane şey söylüyor, 9'u yalan, biri şüpheli. 600'den (milletvekili) niye rahatsız oluyorsun ey CHP?

-Güçlü hükümet dönemini başlatıyoruz. Seçim bitince hükümet belli oluyor. 5 yıl sonra beğenmezseniz değiştiriyorsunuz.

-Darbelere, tuzaklara, tezgahlara artık geçit yok. Sistem, terörle mücadelede elimizi daha da güçlendirecek.

ALMANYA'YA HOLLANDA'YA TEPKİ

-Almanya, Hollanda terör örgütlerine kucak açmış. Bu terör örgütleri gün gelecek sizi de sokacak, size de zarar verecek.

-Orası Avrupa'ysa burası Erzincan. Buradan çıkacak 'Evet' sesi oradan duyulacak