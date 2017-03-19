Binali Yıldırım'ın Erzincan konuşması

Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Başbakan Binali Yıldırım özetle şunları söyledi;
HEM ONLARI PÜSKÜRTÜR HEM HİZMETE DEVAM EDERİZ
-Bizde doğu, batı, kuzey, güney yok. Yakın yok, uzak yok. 780 bin kilometrekare vatan toprağı var, tek Türkiye var.
-Onlar Gezi olaylarıyla ülkeyi karıştırmaya çalıştılar biz eser ürettik.
-Onlar 15 Temmuz'da ülkeyi işgale çalışırlar, biz hem onları püskürtür hem ülkemize hizmet ederiz.
Başbakan: Erzincan öyle bir evet diyecek ki Avrupa'dan duyulacak VİDEO
KALKINMANIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ
-Onlar hep 'hayır' dedi biz 'evet' dedik. Onlar bugün de 'hayır' diyor.
-Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getireceğiz, Türkiye'de kalkınmanın önünü açacağız.
-Bugüne kadar milletin seçtiği hiçbir hükümeti rahat bırakmadılar. Milletin gücünü paylaşmaya çalıştılar.
-Halkın seçtiğinden niye rahatsız oluyorsunuz. Çekilin artık milli iradenin önünden.
KILIÇDAROĞLU AYNAYA BAKSIN
-16 Nisan milli iradenin şaha kalktığı gün olacaktır. Patronun millet olduğu yerde diktatörlük olmaz.
-Tek adam yönetimi arıyorsa sayın Kılıçdaroğlu aynaya baksın.
10 TANE ŞEY SÖYLÜYOR, 9'U YALAN
-Anayasa değişikliğiyle milletvekili sayısını 600'e çıkarıyoruz. Bunu nüfus arttığı için yapıyoruz.
-Kılıçdaroğlu 10 tane şey söylüyor, 9'u yalan, biri şüpheli. 600'den (milletvekili) niye rahatsız oluyorsun ey CHP?
-Güçlü hükümet dönemini başlatıyoruz. Seçim bitince hükümet belli oluyor. 5 yıl sonra beğenmezseniz değiştiriyorsunuz.
-Darbelere, tuzaklara, tezgahlara artık geçit yok. Sistem, terörle mücadelede elimizi daha da güçlendirecek.
ALMANYA'YA HOLLANDA'YA TEPKİ
-Almanya, Hollanda terör örgütlerine kucak açmış. Bu terör örgütleri gün gelecek sizi de sokacak, size de zarar verecek.
-Orası Avrupa'ysa burası Erzincan. Buradan çıkacak 'Evet' sesi oradan duyulacak