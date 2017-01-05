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Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti ertelendi
Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti 7 Ocak Cumartesi gününe ertelendi.
Ajanslar | 05.01.2017 - 13:17
Haberler
Gündem
Başbakan Binali Yıldırım'ın
Irak
ziyareti 7 Ocak Cumartesi gününe ertelendi.
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