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Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti ertelendi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti 7 Ocak Cumartesi gününe ertelendi.

Ajanslar | 05.01.2017 - 13:17
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Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti ertelendi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti 7 Ocak Cumartesi gününe ertelendi.

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