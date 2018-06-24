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Binali Yıldırım'ın sandığından Erdoğan ve AK Parti birinci çıktı

İzmir’de Başbakan Binali Yıldırım’ın oy kullandığı sandıktan milletvekilliğinde AK Parti, cumhurbaşkanlığında da Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.

İHA | 24.06.2018 - 19:08..
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Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’in Karabağlar ilçesindeki çocuklarının bağışlarıyla yaptırılan ve annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu’nda sabah saatlerinde oyunu kullandı.

2354 nolu sandıkta oyunu kullanan Yıldırım’ın sandığından AK Parti galip çıktı.

Binali Yıldırım'ın sandığından Erdoğan ve AK Parti birinci çıktı

Toplam 333 oyun kullanıldığı sandıktan çıkan oy dağılımı şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: 153

Muharrem İnce: 136

Meral Akşener: 21

Temel Karamollaoğlu: 5

Selahattin Demirtaş: 19

Binali Yıldırım'ın sandığından Erdoğan ve AK Parti birinci çıktı

Milletvekilliği seçim sonuçları:

AK Parti: 126

CHP: 109

İYİ Parti: 30

Saadet Partisi: 10

HDP: 27

Cumhur İttifakı: 2

Sandıktan çıkan oyların biri geçersiz sayıldı.

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