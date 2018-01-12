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Binanın altına yapılan trafo isyan ettirdi

İstanbul Güngören'de 4 katlı bir binanın giriş katına BEDAŞ tarafından yapılan ve ara ara yangın çıkan trafo bina sakinlerini isyan ettirdi.

DHA | 12.01.2018 - 20:05..
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Binanın altına yapılan trafo isyan ettirdi

Güngören'de 4 katlı bir binanın zemin katında bulunan ve dün akşam saatlerinde patlamanın yaşandığı trafo mahalleliyi isyan ettirdi.

Trafoda sık sık patlamaların yaşandığını ileri süren Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri, BEDAŞ görevlilerinin trafoyu onarmasına izin vermedi. Trafo patlamasıyla elektrikler kesildi mahalle karanlıkta kaldı.

Apartmanın altında ölüm tehlikesi VİDEO

BİNANIN ZEMİN KATINDA TRAFO

Olay, Güngören Mareşal Çakmak Mahallesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birsel Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında bulunan ve mahallenin birçok yerinin aydınlatmasını sağladığı öğrenilen elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından trafoda yangın çıktı. Oturdukları apartmanın zemin katından dumanlar çıktığını gören bina sakinleri büyük bir panikle kendilerini dışarı attı. Komşularının yardımına koşan mahalle sakinleri, bir yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri çıkan yangını tamamen söndürerek olay yerine BEDAŞ ekiplerini çağırdı.

Binanın altına yapılan trafo isyan ettirdi

MAHALLE SAKİNLERİ BEDAŞ EKİPLERİNİN ÇALIŞMASINA İZİN VERMEDİ

İhbar üzerine olay yerine arızayı onarım için BEDAŞ ekipleri geldi. Fakat olayın meydana geldiği yerde oturan mahalle sakinleri, daha önce de aynı patlamaların meydana geldiğini belirterek gelen arıza tamir ekiplerine tepki gösterdi. Daha önce meydana gelen olay sonrası ilgili yerlere gerekli başvurularını yaptığı söyleyen mahalle sakinleri arızanın giderilmesi sonrası tekrar patlama meydana gelir korkusuyla çalışma yapılmasına izin vermedi. Mahalle sakinleri oturdukları binanın zemin katında bulunan elektrik trafosunun apartmanın zemin katından tamamen taşınmasını istediklerini gelen ekiplere söyledi.

Binanın altına yapılan trafo isyan ettirdi

"HERKES BU KONUYA EL ATSIN"

Olayın meydana geldiği apartmanda oturanlar, "Yaklaşık 4 senedir burada oturuyoruz. Bu 4 senedir beşinci patlama, sürekli yangın çıkıyor sürekli patlama oluyor. Gece olsa can kaybı yaşanacak. Bütün yetkililere, bütün devlet dairelerine başvurularımızı yaptık. Enerji Bakanlığının özel kalemine kadar bütün başvurularımızı yaptık. En son BEDAŞ'ta kalmış konu. BEDAŞ Güngören Belediyesi'ne taşınması için başvuruyor ama koca belediye yer bulamıyor trafoya. Bütün çoluk çocuk perişan olduk. Buradan duyuluyorsa Cumhurbaşkanımız dahil herkes bu konuya el atsın. Burada dört katlı 4 adet blok var, butik site burası. Bugün de otoparka sıçramış. Az önce bir arkadaşımızın arabası son anda kurtarıldı. Konu Güngören Belediyesinde, başkanın gelip bunu görmesi lazım. İlla burada birisi ölürse buradan kaldırılacak." dedi.

Binanın altına yapılan trafo isyan ettirdi

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