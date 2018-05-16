Binayı gezip ayaklarına uygun ayakkabıları çaldılar

Pamukkale ilçesinde 11 Mayıs'ta, Sitler Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmandan kapının önünde bırakılan 2 çift ayakkabı çalındı.
Sabah ayakkabıların çalındığını farkeden apartman sakinleri durumu polise bildirdi.
YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Polis, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde ayakkabıları çalan şüphelilerin 3 kişi olduğunu tespit etti.
Görüntülerden, katları dolaşıp, kendi ayaklarına uyan 2 çift ayakkabıyı çaldıkları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.