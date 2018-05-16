Binayı gezip ayaklarına uygun ayakkabıları çaldılar

Türk düşmanlığından sıyrılarak ülkemize gelen turistlerin algıları değişti. Türk insanının misafirperverliğini ve gezdikleri yerleri beğendiklerini söyleyen turistler, "Böyle düşünmüyorduk" dedi.

İlk sahurunu uçakta yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videoda temennilerde bulundu.

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Merkel'den Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut ve İlkay'a baskı

Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı hedef yaptı. Milli futbolcuları adeta basının önüne atan Merkel, ziyareti bile kaldıramadı.