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Binayı gezip ayaklarına uygun ayakkabıları çaldılar

Denizli'de bir apartmana giren 3 kişi tüm binayı gezerek ayaklarına uyan 2 çift ayakkabıyı çalarak uzaklaştı.

DHA | 16.05.2018 - 07:11..
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Pamukkale ilçesinde 11 Mayıs'ta, Sitler Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmandan kapının önünde bırakılan 2 çift ayakkabı çalındı.

Sabah ayakkabıların çalındığını farkeden apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

Binayı gezip ayaklarına uygun ayakkabıları çaldılar

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde ayakkabıları çalan şüphelilerin 3 kişi olduğunu tespit etti.

Görüntülerden, katları dolaşıp, kendi ayaklarına uyan 2 çift ayakkabıyı çaldıkları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Binayı gezip ayaklarına uygun ayakkabıları çaldılar

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