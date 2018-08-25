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Binbir Gece Masallarının kara yüzü: Bağdat Merkez

Encore Polisiye dizisinin bu ikinci kitabı polisiye okurlarına Irak işgali üzerine, Bağdat üzerine bir hazine sunuyor.

Özel İçerik | 25.08.2018 - 14:02..
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Bağdat Merkez

Bağdat… Binbir Gece Masallarının diyarı, yazının doğduğu, binlerce yıllık kültürün toplandığı toprak…

Bu topraklar, binlerce yıl, hükümdarların fetih rüyalarını süslemiş. Zenginliği ise, hep başına bela olmuş. Son yıllarda da ABD ordusunun ve bazı Avrupa ülkelerinin, insanlarını “özgürleştirme projesi”nin zulmüne uğramaktan kurtulamamış bir kederli ülke…

İşte bu kitap, Bağdat’ın kederli yanının hikayesi…

Bağdat Merkez - Elliott Colla

(Elliott Colla)

BAĞDAT MERKEZ

Eski Emniyet Görevlisi Muhsin Hızır El Hafaci, hasta kızı Miruc’u kurtarmak için Amerikalılarla çalışmak zorunda kalır. İşte bir derin hikaye tam da bu noktada başlar. Kaybolan kadınlar, yitirilen oğullar, zulüm, haksızlık, hepsi bir derin kuyudur.

Hafaci, öylesine işkenceye, aşağılanmaya maruz kalır ki, ona dayanma gücü veren tek şey, çocukluğunda hafızasına kazıdığı mısralardır. Nazik Ek Melaike, Mütenebbi, Mar’uf El Rusafi ve Şanfara’nın mısralarında bulmuştur can suyunu. Bu mısraları kızına aktarmıştır. Hiç unutmamakla, hatırlamak arasında geçer bütün bir hikaye…

Colla’nın, tarumar edilen şehrin ve burada yaşayan insanların hüzünlü hikayesini, soluk soluğa okumaya hazır mısınız?

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