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Bingazi'de bombalı saldırı: 6 ölü 20 yaralı

Libya'nın Bingazi kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

AA | 25.05.2018 - 05:39..
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Bingazi'nin merkezinde Cemal Caddesi'nde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda aralarında bir küçük çocuğun da bulunduğu 6 sivilin öldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

"BİNGAZİ'NİN GÜVENLİ OLMADIĞI MESAJINI VERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Saldırının Suriyeli bir heyetin düzenlediği Uluslararası Suriye Sanatları Sanayi Fuarı yakınında düzenlendiğini belirten Harraz, "Saldırıyı düzenleyen terör örgütleri, dünyaya Bingazi'nin güvenli olmadığı mesajını vermek istiyor. Olayla ilgili incelemeler sürüyor." dedi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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